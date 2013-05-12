Матч завершен
Лорьян
Лорьян
3:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
12 мая 2013, 15:00 МСК
12.05.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы