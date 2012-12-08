Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Полтер 27
Фойлнер 90
2:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
8 дек. 2012, 17:30 МСК
8.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90'
90'
90
0
Франтц
Майк Франтц
89
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
77
0
Полтер
Себастьян Полтер
27'
27'
77
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Нганкам
Россел Нганкам
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
71
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
80
0
Илсе
Кен Илсе
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
46
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Шахин
Дани Шахин