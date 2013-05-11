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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Балич 22
1:2
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Мак 58
Платтенхардт 64
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
46
0
Шахин
Дани Шахин
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Теше
Роберт Теше
60
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
67
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Хуанан
Хуанан
0
Рамирес
Кристиан Рамирес
0
Финк
Оливер Финк
0
Болли
Матис Болли
0
Омае
Генки Омае
0
Райзингер
Штефан Райзингер
Нюрнберг
мин
0
Мендлер
Маркус Мендлер
81
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Дабанли
Беркай Дабанли
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
22'
22'
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
46
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Мак
Роберт Мак
58'
58'
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
64'
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Гертнер
Себастьян Гертнер
0
Полтер
Себастьян Полтер