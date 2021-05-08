Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
Запасные
Тренерский состав
мин
Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:0
90'
Желтая карточка
Замена
88'
Замена
82'
Замена
82'
74'
Желтая карточка
71'
ГОЛ! 3:0
70'
59'
Замена
58'
Замена
58'
Замена
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
51'
50'
Желтая карточка
Конец первого тайма (1:0)
31'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
19'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
17 августа 2020, 20:25
22 августа 2019, 22:30
16 января, 10:18
15 января, 12:08
17 августа 2020, 15:32