Нант - Бордо: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Кулибали 19
Луза 51
Муани 70
3:0

Нант - Бордо: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
8 мая 2021, 14:00 МСК
8.05.2021, 14:00 МСК
суббота
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Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
90
4
Пальоис
Николас Пальоис
90
3
Жиротто
Андрей Жиротто
90
24
Корчиа
Себастьен Корчиа
88
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
27
Саймон
Мозес Саймон
82
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
90
26
Луза
Имран Луза
51'
51'
90
10
Бляс
Людовик Бляс
82
7
Кулибали
Калифа Кулибали
19'
19'
71
23
Муани
Рандаль Коло Муани
70'
70'
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
2
Фабио
Фабио
2
14
Траоре
Шарль Траоре
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
11
Коко
Маркус Коко
8
19
Туре
Абдулайе Туре
-
6
Перейра де Са
Роли Перейра де Са
19
28
Эмон
Рено Эмон
8
33
Мерлен
Кентен Мерлен
-
Тренерский состав
Раймон Доменек
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
4
Мешер
Мешер
59
25
Кватен
Энок Кватен
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
19
Адли
Ясин Адли
90
26
Башич
Тома Башич
90
27
Лакуа
Том Лакуа
90
17
Зеркан
Мехди Зеркан
58
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
36
Мара
Секу Мара
58
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
24
Байссе
Поль Байссе
31
29
Пундж
Максим Пундж
-
15
Сери
Жан Мишель Сери
-
33
Сиссоко
Иссуф Сиссоко
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
12
де Превилль
Николя де Превилль
32
28
Уден
Реми Уден
-
31
Траоре
Амаду Траоре
32
Тренерский состав
Жан-Луи Гассе

События

Матч окончен 3:0
90'
Желтая карточка
Тома Башич
Замена
Фабио
Себастьен Корчиа
88'
Замена
Маркус Коко
Мозес Саймон
82'
Замена
Рено Эмон
Людовик Бляс
82'
74'
Желтая карточка
Николя де Превилль
Замена
Роли Перейра де Са
Калифа Кулибали
71'
ГОЛ! 3:0
Рандаль Коло Муани
70'
59'
Замена
Поль Байссе
Мешер
58'
Замена
Амаду Траоре
Секу Мара
58'
Замена
Николя де Превилль
Мехди Зеркан
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
Имран Луза
51'
50'
Желтая карточка
Лорис Бенито
Конец первого тайма (1:0)
31'
Желтая карточка
Мешер
ГОЛ! 1:0
Калифа Кулибали
19'
Начало матча

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Нант
3 : 0
Бордо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Нант
3
Бордо
0
21.08.2020 21 авг. 2020 пт 20:00
Бордо
0 : 0
Нант
21.08.2020 21 авг. 2020 пт 20:00
Бордо
0
Нант
0
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 19:00
Нант
0
Бордо
1
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 0
Нант
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2
Нант
0
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Нант
1 : 0
Бордо
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Нант
1
Бордо
0
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Бордо
3 : 0
Нант
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Бордо
3
Нант
0
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 19:00
Нант
0 : 1
Бордо
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 19:00
Нант
0
Бордо
1
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Бордо
1 : 1
Нант
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Бордо
1
Нант
1
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 16:00
Нант
0 : 1
Бордо
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 16:00
Нант
0
Бордо
1
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
Бордо
1 : 0
Нант
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
Бордо
1
Нант
0
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 21:00
Бордо
3 : 4
Нант
10.02.2016 10 февр. 2016 ср 21:00
Бордо
3
Нант
4
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:00
Нант
2 : 2
Бордо
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:00
Нант
2
Бордо
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 18:00
Бордо
2 : 0
Нант
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 18:00
Бордо
2
Нант
0
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Бордо
2 : 1
Нант
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Бордо
2
Нант
1
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 19:00
Нант
2 : 1
Бордо
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 19:00
Нант
2
Бордо
1
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:00
Нант
0 : 0
Бордо
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:00
Нант
0
Бордо
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 16:00
Бордо
0 : 3
Нант
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 16:00
Бордо
0
Нант
3
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:00
Нант
1 : 2
Бордо
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:00
Нант
1
Бордо
2
24.08.2008 24 авг. 2008 вс 22:00
Бордо
2 : 0
Нант
24.08.2008 24 авг. 2008 вс 22:00
Бордо
2
Нант
0

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