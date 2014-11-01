Матч завершен
Монпелье
Монпелье
2:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
1 нояб. 2014, 22:00 МСК
1.11.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы