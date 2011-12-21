Матч завершен
Эвиан
Гайар
4:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
21 дек. 2011, 21:00 МСК
21.12.2011, 21:00 МСК
среда
Составы