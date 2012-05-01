Матч завершен
Монпелье
Монпелье
2:2
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
1 мая 2012, 22:00 МСК
1.05.2012, 22:00 МСК
вторник
Составы