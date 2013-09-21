Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
21 сент. 2013, 21:00 МСК
21.09.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы