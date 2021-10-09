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Евро-2020
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Отбор ЧМ. Европа
Литва VS Болгария
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Литва - Болгария: 09 октября 2021 смотреть онлайн
Литва
-:-
Литва - Болгария: 09 октября 2021 смотреть онлайн
Болгария
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур
Отбор ЧМ. Европа,
7 тур
9 окт. 2021, 16:00 МСК
9.10.2021, 16:00 МСК
суббота
Составы
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Литва
мин
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
-
Новиковас
Арвидас Новиковас
8
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
12
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
10
Сиргедас
Гратас Сиргедас
16
Сливка
Выкинтас Сливка
5
Бенета
Маркас Бенета
4
Гирдвайнис
Эдвинас Гирдвайнис
-
Воробьёвас
Модестас Воробьёвас
-
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
-
Шимкус
Домантас Шимкус
Запасные
16
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
-
23
Баравикас
Роландас Баравикас
-
2
Гашпуйтис
Витас Гашпуйтис
-
18
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
-
24
Элиосиус
Тадас Элиосиус
-
23
Петравичюс
Демантас Петравичюс
-
16
Велюлис
Эрнестас Велюлис
-
11
Романовский
Даниэль Романовский
-
19
Казлаускас
Донатас Казлаускас
-
Болгария
мин
20
Илиев
Димитар Илиев
14
Илиев
Пламен Илиев
14
Димов
Даниэль Димов
17
Йомов
Георги Йомов
3
Занев
Петар Занев
15
Божиков
Василь Божиков
6
Сисиньо
Сисиньо
2
Попов
Страхил Попов
7
Костадинов
Георгий Костадинов
16
Малинов
Кристиян Малинов
11
Десподов
Кирил Десподов
Запасные
1
Наумов
Даниэл Наумов
-
13
Караджов
Иван Караджов
-
4
Антов
Валентин Антов
-
5
Христов
Андреа Христов
-
19
Илиев
Атанас Илиев
-
18
Чочев
Ивайло Чочев
-
22
Райнов
Мартин Райнов
-
12
Илиев
Илиан Илиев
-
10
Делев
Спас Делев
-
8
Вутов
Антонио Вутов
-
9
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
21
Цветанов
Момчил Цветанов
-
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