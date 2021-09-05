Болгария - Литва: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Болгария
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Болгария - Литва: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Литва
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур

Отбор ЧМ. Европа,

5 тур
5 сент. 2021, 19:00 МСК
5.09.2021, 19:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Болгария
мин
20
Илиев
Димитар Илиев
14
Илиев
Пламен Илиев
14
Димов
Даниэль Димов
17
Йомов
Георги Йомов
3
Занев
Петар Занев
15
Божиков
Василь Божиков
6
Сисиньо
Сисиньо
2
Попов
Страхил Попов
7
Костадинов
Георгий Костадинов
16
Малинов
Кристиян Малинов
11
Десподов
Кирил Десподов
Запасные
1
Наумов
Даниэл Наумов
-
13
Караджов
Иван Караджов
-
4
Антов
Валентин Антов
-
5
Христов
Андреа Христов
-
19
Илиев
Атанас Илиев
-
18
Чочев
Ивайло Чочев
-
22
Райнов
Мартин Райнов
-
12
Илиев
Илиан Илиев
-
10
Делев
Спас Делев
-
8
Вутов
Антонио Вутов
-
9
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
21
Цветанов
Момчил Цветанов
-
Литва
мин
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
-
Новиковас
Арвидас Новиковас
8
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
12
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
10
Сиргедас
Гратас Сиргедас
16
Сливка
Выкинтас Сливка
5
Бенета
Маркас Бенета
4
Гирдвайнис
Эдвинас Гирдвайнис
-
Воробьёвас
Модестас Воробьёвас
-
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
-
Шимкус
Домантас Шимкус
Запасные
16
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
-
23
Баравикас
Роландас Баравикас
-
2
Гашпуйтис
Витас Гашпуйтис
-
18
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
-
24
Элиосиус
Тадас Элиосиус
-
23
Петравичюс
Демантас Петравичюс
-
16
Велюлис
Эрнестас Велюлис
-
11
Романовский
Даниэль Романовский
-
19
Казлаускас
Донатас Казлаускас
-

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