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Кубок Испании
Лас-Пальмас VS Эйбар
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Лас-Пальмас - Эйбар: 13 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3:2
Первый матч 3:2
Лас-Пальмас - Эйбар: 13 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
13 янв. 2016, 23:00 МСК
13.01.2016, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лас-Пальмас
мин
13
Чичисола
Леандро Чичисола
20
Гальвез
Алехандро Гальвез
22
Наварро
Химо Наварро
11
Момо
Момо
4
Гомес
Висенте Гомес
28
Рамирес
Бенито Рамирес
8
Халилович
Ален Халилович
9
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
-
12
Мичел
Мичел
-
5
Гарсия
Давид Гарсия
-
18
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
-
19
Толедо
Эрнан Толедо
-
15
Жиль
Начо Жиль
-
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
20
Робер
Робер
23
Арбилья
Анайц Арбилья
12
Оливейра
Паулу Оливейра
16
де Бласис
Пабло де Бласис
11
Соареш
Рафа Соареш
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
6
Альварес
Серхио Альварес
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
15
Анхель
Хосе Анхель
-
3
Бигас
Педро Бигас
-
24
Техеро
Альваро Техеро
-
31
Куберо
Серхио Куберо
-
2
Бургос
Эстебан Бургос
-
8
Диоп
Папакоули Диоп
-
21
Леон
Педро Леон
-
22
Инуи
Такаши Инуи
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
19
Шарлес
Шарлес
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Эйбар
1 : 0
Лас-Пальмас
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Эйбар
1
Лас-Пальмас
0
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Эйбар
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:30
Лас-Пальмас
1
Эйбар
2
06.04.2017
06 апр. 2017
чт
20:30
Эйбар
3 : 1
Лас-Пальмас
06.04.2017
06 апр. 2017
чт
20:30
Эйбар
3
Лас-Пальмас
1
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Эйбар
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:45
Лас-Пальмас
1
Эйбар
0
26.02.2016
26 февр. 2016
пт
22:30
Эйбар
0 : 1
Лас-Пальмас
26.02.2016
26 февр. 2016
пт
22:30
Эйбар
0
Лас-Пальмас
1
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Лас-Пальмас
3 : 2
Эйбар
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Лас-Пальмас
3
Эйбар
2
07.01.2016
07 янв. 2016
чт
22:30
Эйбар
2 : 3
Лас-Пальмас
07.01.2016
07 янв. 2016
чт
22:30
Эйбар
2
Лас-Пальмас
3
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
23:00
Лас-Пальмас
0 : 2
Эйбар
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
23:00
Лас-Пальмас
0
Эйбар
2
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