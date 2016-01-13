Лас-Пальмас - Эйбар: 13 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3:2
Первый матч 3:2

Лас-Пальмас - Эйбар: 13 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
13 янв. 2016, 23:00 МСК
13.01.2016, 23:00 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Лас-Пальмас
мин
13
Чичисола
Леандро Чичисола
20
Гальвез
Алехандро Гальвез
22
Наварро
Химо Наварро
11
Момо
Момо
4
Гомес
Висенте Гомес
28
Рамирес
Бенито Рамирес
8
Халилович
Ален Халилович
9
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
-
12
Мичел
Мичел
-
5
Гарсия
Давид Гарсия
-
18
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
-
19
Толедо
Эрнан Толедо
-
15
Жиль
Начо Жиль
-
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
20
Робер
Робер
23
Арбилья
Анайц Арбилья
12
Оливейра
Паулу Оливейра
16
де Бласис
Пабло де Бласис
11
Соареш
Рафа Соареш
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
6
Альварес
Серхио Альварес
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
15
Анхель
Хосе Анхель
-
3
Бигас
Педро Бигас
-
24
Техеро
Альваро Техеро
-
31
Куберо
Серхио Куберо
-
2
Бургос
Эстебан Бургос
-
8
Диоп
Папакоули Диоп
-
21
Леон
Педро Леон
-
22
Инуи
Такаши Инуи
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
19
Шарлес
Шарлес
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Эйбар
1 : 0
Лас-Пальмас
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Эйбар
1
Лас-Пальмас
0
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Эйбар
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:30
Лас-Пальмас
1
Эйбар
2
06.04.2017 06 апр. 2017 чт 20:30
Эйбар
3 : 1
Лас-Пальмас
06.04.2017 06 апр. 2017 чт 20:30
Эйбар
3
Лас-Пальмас
1
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Эйбар
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:45
Лас-Пальмас
1
Эйбар
0
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
Эйбар
0 : 1
Лас-Пальмас
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
Эйбар
0
Лас-Пальмас
1
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Лас-Пальмас
3 : 2
Эйбар
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Лас-Пальмас
3
Эйбар
2
07.01.2016 07 янв. 2016 чт 22:30
Эйбар
2 : 3
Лас-Пальмас
07.01.2016 07 янв. 2016 чт 22:30
Эйбар
2
Лас-Пальмас
3
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 23:00
Лас-Пальмас
0 : 2
Эйбар
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 23:00
Лас-Пальмас
0
Эйбар
2

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