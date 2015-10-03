Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
0:2
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Сауль 7
Борха 62
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
3 окт. 2015, 23:00 МСК
3.10.2015, 23:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
58
19
Кулио
Хуан Кулио
67
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
20
Виера
Хонатан Виера
90
15
Меса
Роке Меса
70
10
Араухо
Серхио Араухо
90
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
7
Алеман
Наусет Алеман
4
Гомес
Висенте Гомес
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
15
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
51
Юнка
Давид Юнка
90
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
69
8
Инуи
Такаши Инуи
86
7
Капа
Андер Капа
90
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
12
Сауль
Сауль
7'
7'
90
32
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
18
Борха
Борха
62'
62'
63
Запасные
1
Ирурета
Ирурета
4
Рамис
Иван Рамис
20
Кеко
Кеко
2
Верди
Симоне Верди
11
Хайрович
Изет Хайрович
6
Эдди
Эдди
9
Энрих
Серхио Энрих