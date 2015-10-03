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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
0:2
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Сауль 7
Борха 62
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
3 окт. 2015, 23:00 МСК
3.10.2015, 23:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
58
19
Кулио
Хуан Кулио
67
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
20
Виера
Хонатан Виера
90
15
Меса
Роке Меса
70
10
Араухо
Серхио Араухо
90
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
7
Алеман
Наусет Алеман
4
Гомес
Висенте Гомес
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
15
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
51
Юнка
Давид Юнка
90
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
69
8
Инуи
Такаши Инуи
86
7
Капа
Андер Капа
90
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
12
Сауль
Сауль
7'
7'
90
32
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
18
Борха
Борха
62'
62'
63
Запасные
1
Ирурета
Ирурета
4
Рамис
Иван Рамис
20
Кеко
Кеко
2
Верди
Симоне Верди
11
Хайрович
Изет Хайрович
6
Эдди
Эдди
9
Энрих
Серхио Энрих