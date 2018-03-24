Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
Себай 24
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
24 марта 2018, 17:00 МСК
24.03.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Алейник
Олег Алейник
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Бугаев
Роман Бугаев
90
-
Марков
Николай Марков
90
Балтика
мин
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Себай
Сенин Себай
24'
24'
90