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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
Себай 24
ФНЛ, 29 тур
ФНЛ,
29 тур
Россия
24 марта 2018, 17:00 МСК
24.03.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Алейник
Олег Алейник
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Бугаев
Роман Бугаев
90
-
Марков
Николай Марков
90
Балтика
мин
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Себай
Сенин Себай
24'
24'
90