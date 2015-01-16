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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Андоне 1
1:1
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Арруабаррена 73
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
16 янв. 2015, 22:45 МСК
16.01.2015, 22:45 МСК
пятница
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
33
Дэйвид
Дэйвид
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
32
Бебе
Бебе
90
14
Гилас
Набиль Гилас
63
28
Андоне
Флорин Андоне
1'
1'
82
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
29
Пинильос
Дани Пинильос
23
Гомес
Абель Гомес
18
Гарсия
Борха Гарсия
35
Вико
Феде Вико
16
Фидель
Фидель
9
Хиско
Хиско
Эйбар
мин
19
Пьоваккари
Федерико Пьоваккари
90
1
Ирурета
Ирурета
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
22
Навас
Рауль Навас
90
8
Эррасти
Йон Эррасти
90
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
23
Хави Лара
Хави Лара
90
12
Сауль
Сауль
90
20
Ману
Ману
70
Запасные
10
Ирасуста
Ирасуста
5
Экиза
Борха Экиза
24
Абрахам
Абрахам
4
Чема Аньибарро
Чема Аньибарро
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
73'
9
Анхель
Анхель
11
Ньето
Дани Ньето