Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Арруабаррена 6
Навас 11
Капа 34
3:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
23 мая 2015, 19:30 МСК
23.05.2015, 19:30 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
1
Ирурета
Ирурета
90
17
Вила
Дидач Вила
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
22
Навас
Рауль Навас
11'
11'
90
8
Борха
Борха
31
7
Капа
Андер Капа
34'
34'
87
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
23
Хави Лара
Хави Лара
90
12
Сауль
Сауль
90
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
6'
6'
90
Запасные
13
Ирасуста
Ирасуста
4
Чема Аньибарро
Чема Аньибарро
18
Боатенг
Дерек Боатенг
8
Эррасти
Йон Эррасти
9
Анхель
Анхель
15
Лекич
Деян Лекич
11
Ньето
Дани Ньето
Кордоба
мин
13
Саизар
Микель Саизар
90
30
Серрано
Фран Серрано
90
11
Эдимар
Эдимар
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
16
Фидель
Фидель
78
6
Лусо
Лусо
90
23
Гомес
Абель Гомес
61
15
Дэйвид
Дэйвид
90
35
Вико
Феде Вико
46
28
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
29
Пинильос
Дани Пинильос
18
Гарсия
Борха Гарсия
7
Росси
Фаусто Росси
36
Бижимин
Жонатан Бижимин
9
Элдон
Элдон