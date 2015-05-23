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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Арруабаррена 6
Навас 11
Капа 34
3:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
23 мая 2015, 19:30 МСК
23.05.2015, 19:30 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
1
Ирурета
Ирурета
90
17
Вила
Дидач Вила
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
22
Навас
Рауль Навас
11'
11'
90
8
Борха
Борха
31
7
Капа
Андер Капа
34'
34'
87
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
23
Хави Лара
Хави Лара
90
12
Сауль
Сауль
90
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
6'
6'
90
Запасные
13
Ирасуста
Ирасуста
4
Чема Аньибарро
Чема Аньибарро
18
Боатенг
Дерек Боатенг
8
Эррасти
Йон Эррасти
9
Анхель
Анхель
15
Лекич
Деян Лекич
11
Ньето
Дани Ньето
Кордоба
мин
13
Саизар
Микель Саизар
90
30
Серрано
Фран Серрано
90
11
Эдимар
Эдимар
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
16
Фидель
Фидель
78
6
Лусо
Лусо
90
23
Гомес
Абель Гомес
61
15
Дэйвид
Дэйвид
90
35
Вико
Феде Вико
46
28
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
29
Пинильос
Дани Пинильос
18
Гарсия
Борха Гарсия
7
Росси
Фаусто Росси
36
Бижимин
Жонатан Бижимин
9
Элдон
Элдон