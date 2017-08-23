Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Сантандер 45
Павлович 66
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Карабах
Агдам
Ндлову 63
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2017, 21:45 МСК
23.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Копенгаген
мин
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
20
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
17
Куск
Каспер Куск
90
16
Грегуш
Ян Грегуш
90
9
Сантандер
Федерико Сантандер
45'
45'
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
11
Павлович
Андрийя Павлович
66'
66'
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
8
Матич
Урош Матич
14
Томсен
Николай Томсен
24
Туту
Юссеф Туту
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
28
Сотириу
Пиерос Сотириу
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
17
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
9
Ндлову
Дино Ндлову
63'
63'
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
1
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
14
Садыгов
Рашад Садыгов
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
7
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
91
Диниев
Джошгун Диниев