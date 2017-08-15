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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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ЧГК
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Матч завершен
Карабах
Агдам
Эмрели 25
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
15 авг. 2017, 19:00 МСК
15.08.2017, 19:00 МСК
вторник
Составы
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
17
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
9
Ндлову
Дино Ндлову
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
25'
25'
90
Запасные
1
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
14
Садыгов
Рашад Садыгов
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
7
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
91
Диниев
Джошгун Диниев
Копенгаген
мин
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
20
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Матич
Урош Матич
90
9
Сантандер
Федерико Сантандер
90
24
Туту
Юссеф Туту
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
90
11
Павлович
Андрийя Павлович
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
17
Куск
Каспер Куск
14
Томсен
Николай Томсен
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
28
Сотириу
Пиерос Сотириу