Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 36
Конан 61
Конан 76
3:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
72
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
65
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
79
0
Конан
Дидье Я Конан
61'
76'
61', 76'
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
36'
36'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Штиндль
Ларс Штиндль
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич
Фортуна
мин
0
Вебер
Кристиан Вебер
90
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
90
0
Болли
Матис Болли
68
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пауревич
Иван Пауревич
77
0
Финк
Оливер Финк
52
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Хуанан
Хуанан
0
Соарес
Бруно Соарес
0
Рамирес
Кристиан Рамирес
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Крузе
Робби Крузе
0
Илсе
Кен Илсе