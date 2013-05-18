Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Канада
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 36
Конан 61
Конан 76
3:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
72
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
65
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
79
0
Конан
Дидье Я Конан
61'
76'
61', 76'
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
36'
36'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Штиндль
Ларс Штиндль
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич
Фортуна
мин
0
Вебер
Кристиан Вебер
90
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
90
0
Болли
Матис Болли
68
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пауревич
Иван Пауревич
77
0
Финк
Оливер Финк
52
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Хуанан
Хуанан
0
Соарес
Бруно Соарес
0
Рамирес
Кристиан Рамирес
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Крузе
Робби Крузе
0
Илсе
Кен Илсе