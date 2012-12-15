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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Шахин 39
Илсе 83
2:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 69
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
15 дек. 2012, 17:30 МСК
15.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
76
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
83'
83'
86
0
Шахин
Дани Шахин
39'
39'
62
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Фомичёв
Андре Фомичёв
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Рауш
Константин Рауш
86
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
85
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
22
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
69'
69'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Собич
Артур Собич