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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 14
ван дер Ваарт 20
2:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Шахин 34
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
20 апр. 2013, 16:30 МСК
20.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Бадель
Милан Бадель
68
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
14'
20'
14', 20'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
80
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Качар
Гойко Качар
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Сала
Джакопо Сала
0
Руднев
Артем Руднев
Фортуна
мин
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Омае
Генки Омае
17
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
86
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Теше
Роберт Теше
74
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Балогун
Леон Балогун
0
Хуанан
Хуанан
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Илсе
Кен Илсе
0
Шахин
Дани Шахин
34'