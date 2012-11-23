Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Крузе 45
Райзингер 64
2:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
23 нояб. 2012, 22:30 МСК
23.11.2012, 22:30 МСК
пятница
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
42
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
58
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
45'
45'
84
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Балогун
Леон Балогун
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Фомичёв
Андре Фомичёв
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Райзингер
Штефан Райзингер
64'
0
Илсе
Кен Илсе
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Бадель
Милан Бадель
74
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
85
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
32
0
Берг
Маркус Берг
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Брума
Джеффри Брума
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Руднев
Артем Руднев