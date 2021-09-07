Франция - Финляндия: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Франция
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Франция - Финляндия: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Финляндия
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур

Отбор ЧМ. Европа,

6 тур
7 сент. 2021, 21:45 МСК
7.09.2021, 21:45 МСК
вторник
Cтадион Стад де Франс
Стад де Франс
Париж
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
4
Варан
Рафаэль Варан
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
20
Коман
Кингсли Коман
14
Рабьо
Адриан Рабьо
13
Канте
Н'Голо Канте
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
6
Погба
Поль Погба
-
8
Лемар
Тома Лемар
-
20
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
11
Дембеле
Усман Дембеле
-
Финляндия
мин
-
Пукки
Теему Пукки
22
Райтала
Юкка Райтала
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
-
Шуллер
Расмус Шуллер
19
Кауко
Йони Кауко
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
-
Камара
Глен Камара
-
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
14
Валакари
Онни Валакари
Запасные
1
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
-
23
Эрикссон
Карлйохан Эрикссон
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
-
14
Спарв
Тим Спарв
-
19
Пиринен
Юха Пиринен
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
-
20
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-

Прошлые матчи

11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 23:10
Франция
0 : 2
Финляндия
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 23:10
Франция
0
Финляндия
2

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