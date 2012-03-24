Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Геде 8
Макиади 14
2:0
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
24 марта 2012, 17:30 МСК
24.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Шустер
Робин Шустер
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
46
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Макиади
Седрик Макиади
14'
14'
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
60
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
8'
8'
72
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Крмас
Павел Крмас
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини
Кайзерслаутерн
мин
0
Патерсон
Мэттью Патерсон
90
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Родней
Родней
90
0
Яхья
Антар Яхья
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
72
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
77
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
90
Запасные
0
Трапп
Кевин Трапп
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Пецос
Танос Пецос
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Сверчок
Якуб Сверчок
0
Вутен
Эндрю Вутен