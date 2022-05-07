Факел - Волгарь: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
-:-

Факел - Волгарь: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
7 мая 2022, -:- МСК
7.05.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1
Волгарь
1
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Волгарь
2
Факел
1
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Волгарь
0(4) : 0(2)
Факел
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Волгарь
0(4)
Факел
0(2)
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Факел
2 : 1
Волгарь
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Факел
2
Волгарь
1
08.07.2017 08 июля 2017 сб 18:00
Волгарь
0 : 0
Факел
08.07.2017 08 июля 2017 сб 18:00
Волгарь
0
Факел
0
20.05.2017 20 мая 2017 сб 18:00
Факел
0 : 1
Волгарь
20.05.2017 20 мая 2017 сб 18:00
Факел
0
Волгарь
1
11.07.2016 11 июля 2016 пн 17:30
Волгарь
1 : 2
Факел
11.07.2016 11 июля 2016 пн 17:30
Волгарь
1
Факел
2
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Факел
0 : 1
Волгарь
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Факел
0
Волгарь
1
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 20:00
Волгарь
2 : 1
Факел
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 20:00
Волгарь
2
Факел
1
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:00
Волгарь
2
Факел
1
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:45
Факел
0
Волгарь
1
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 17:00
Факел
2 : 0
Волгарь
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 17:00
Факел
2
Волгарь
0
24.05.2011 24 мая 2011 вт 18:00
Волгарь
2 : 0
Факел
24.05.2011 24 мая 2011 вт 18:00
Волгарь
2
Факел
0

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