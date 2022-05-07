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Факел VS Волгарь
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Факел - Волгарь: 07 мая 2022 смотреть онлайн
Факел
Воронеж
-:-
Факел - Волгарь: 07 мая 2022 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 36 тур
ФНЛ,
36 тур
Россия
7 мая 2022, -:- МСК
7.05.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1
Волгарь
1
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Волгарь
2
Факел
1
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Волгарь
0(4) : 0(2)
Факел
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Волгарь
0(4)
Факел
0(2)
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Факел
2 : 1
Волгарь
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Факел
2
Волгарь
1
08.07.2017
08 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
0 : 0
Факел
08.07.2017
08 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
0
Факел
0
20.05.2017
20 мая 2017
сб
18:00
Факел
0 : 1
Волгарь
20.05.2017
20 мая 2017
сб
18:00
Факел
0
Волгарь
1
11.07.2016
11 июля 2016
пн
17:30
Волгарь
1 : 2
Факел
11.07.2016
11 июля 2016
пн
17:30
Волгарь
1
Факел
2
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Факел
0 : 1
Волгарь
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Факел
0
Волгарь
1
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
20:00
Волгарь
2 : 1
Факел
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
20:00
Волгарь
2
Факел
1
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:00
Волгарь
2
Факел
1
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
Факел
0
Волгарь
1
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
17:00
Факел
2 : 0
Волгарь
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
17:00
Факел
2
Волгарь
0
24.05.2011
24 мая 2011
вт
18:00
Волгарь
2 : 0
Факел
24.05.2011
24 мая 2011
вт
18:00
Волгарь
2
Факел
0
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