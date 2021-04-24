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Факел VS Волгарь
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Факел - Волгарь: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Факел
Воронеж
-:-
Факел - Волгарь: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Прошлые матчи
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Факел
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Волгарь
2
Факел
1
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Волгарь
0(4) : 0(2)
Факел
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Волгарь
0(4)
Факел
0(2)
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Факел
2 : 1
Волгарь
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Факел
2
Волгарь
1
08.07.2017
08 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
0 : 0
Факел
08.07.2017
08 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
0
Факел
0
20.05.2017
20 мая 2017
сб
18:00
Факел
0 : 1
Волгарь
20.05.2017
20 мая 2017
сб
18:00
Факел
0
Волгарь
1
11.07.2016
11 июля 2016
пн
17:30
Волгарь
1 : 2
Факел
11.07.2016
11 июля 2016
пн
17:30
Волгарь
1
Факел
2
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Факел
0 : 1
Волгарь
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Факел
0
Волгарь
1
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
20:00
Волгарь
2 : 1
Факел
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
20:00
Волгарь
2
Факел
1
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:00
Волгарь
2
Факел
1
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
Факел
0
Волгарь
1
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
17:00
Факел
2 : 0
Волгарь
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
17:00
Факел
2
Волгарь
0
24.05.2011
24 мая 2011
вт
18:00
Волгарь
2 : 0
Факел
24.05.2011
24 мая 2011
вт
18:00
Волгарь
2
Факел
0
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