Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Пьоваккари 3
Сауль 21
Альбентоса 31
Навас 57
Капа 74
5:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 43
Мендес 77
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
8 дек. 2014, 19:00 МСК
8.12.2014, 19:00 МСК
понедельник
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
1
Ирурета
Ирурета
90
19
Пьоваккари
Федерико Пьоваккари
3'
3'
67
2
Боведа
Энеко Боведа
90
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
6
Альбентоса
Рауль Альбентоса
31'
31'
90
22
Навас
Рауль Навас
57'
57'
90
18
Боатенг
Дерек Боатенг
90
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
12
Сауль
Сауль
21'
21'
45
20
Ману
Ману
83
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
90
Запасные
13
Ирасуста
Ирасуста
5
Экиза
Борха Экиза
24
Абрахам
Абрахам
7
Капа
Андер Капа
74'
8
Эррасти
Йон Эррасти
23
Хави Лара
Хави Лара
15
Лекич
Деян Лекич
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
21
Мане
Мане
90
7
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
64
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
90
8
Силва
Веллингтон Силва
90
9
Тьеви
Тьеви
34
10
Хемед
Томер Хемед
46
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
23
Сориано
Фернандо Сориано
43'
20
Азиз
Рамон Азиз
17
Мендес
Эдгар Мендес
77'
11
Кике
Кике
18
Дангба
Тирасил Дангба