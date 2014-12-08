Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Пьоваккари 3
Сауль 21
Альбентоса 31
Навас 57
Капа 74
5:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 43
Мендес 77
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
8 дек. 2014, 19:00 МСК
8.12.2014, 19:00 МСК
понедельник
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
1
Ирурета
Ирурета
90
19
Пьоваккари
Федерико Пьоваккари
3'
3'
67
2
Боведа
Энеко Боведа
90
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
6
Альбентоса
Рауль Альбентоса
31'
31'
90
22
Навас
Рауль Навас
57'
57'
90
18
Боатенг
Дерек Боатенг
90
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
90
12
Сауль
Сауль
21'
21'
45
20
Ману
Ману
83
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
90
Запасные
13
Ирасуста
Ирасуста
5
Экиза
Борха Экиза
24
Абрахам
Абрахам
7
Капа
Андер Капа
74'
8
Эррасти
Йон Эррасти
23
Хави Лара
Хави Лара
15
Лекич
Деян Лекич
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
21
Мане
Мане
90
7
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
64
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
90
8
Силва
Веллингтон Силва
90
9
Тьеви
Тьеви
34
10
Хемед
Томер Хемед
46
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
23
Сориано
Фернандо Сориано
43'
20
Азиз
Рамон Азиз
17
Мендес
Эдгар Мендес
77'
11
Кике
Кике
18
Дангба
Тирасил Дангба