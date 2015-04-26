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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Тьеви 8
Верса 68
2:0
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
26 апр. 2015, 18:00 МСК
26.04.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
90
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
90
7
Верса
Верса
68'
68'
85
22
Томас
Томас
90
9
Тьеви
Тьеви
8'
8'
89
10
Хемед
Томер Хемед
66
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
32
Тук
Чарли Тук
15
Корона
Корона
20
Азиз
Рамон Азиз
8
Силва
Веллингтон Силва
32
Дани Ромера
Дани Ромера
Эйбар
мин
1
Ирурета
Ирурета
90
17
Вила
Дидач Вила
90
2
Боведа
Энеко Боведа
90
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
5
Экиза
Борха Экиза
90
24
Абрахам
Абрахам
59
8
Борха
Борха
90
18
Боатенг
Дерек Боатенг
90
12
Сауль
Сауль
80
20
Ману
Ману
90
10
Арруабаррена
Микель Арруабаррена
59
Запасные
13
Ирасуста
Ирасуста
4
Чема Аньибарро
Чема Аньибарро
7
Капа
Андер Капа
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
23
Хави Лара
Хави Лара
15
Лекич
Деян Лекич
19
Пьоваккари
Федерико Пьоваккари