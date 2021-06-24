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Кубок Америки
Эквадор VS Перу
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Эквадор - Перу: 24 июня 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Эквадор
2:2
Эквадор - Перу: 24 июня 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Перу
Кубок Америки, 4 тур
Кубок Америки,
4 тур
24 июня 2021, -:- МСК
24.06.2021, -:- МСК
четверг
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События
Матч окончен 2:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
24.06.2021
24 июня 2021
чт
-:-
Эквадор
2 : 2
Перу
24.06.2021
24 июня 2021
чт
-:-
Эквадор
2
Перу
2
09.06.2021
09 июня 2021
ср
-:-
Эквадор
1 : 2
Перу
09.06.2021
09 июня 2021
ср
-:-
Эквадор
1
Перу
2
Новости
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
#
Новости матча
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22