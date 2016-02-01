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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 19
Файр 46
2:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мику 8
Санчес 23
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
1 февр. 2016, 22:30 МСК
1.02.2016, 22:30 МСК
понедельник
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
25
Ману
Ману
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
21
Альберто
Луис Альберто
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
19
Файр
Файкал Файр
46'
46'
90
6
Кани
Кани
73
7
Лукас
Лукас
19'
19'
90
Запасные
1
Плетикоса
Стипе Плетикоса
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
16
Луизиньо
Луизиньо
24
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
9
Риера
Ориоль Риера
20
Родригес
Джонатан Родригес
Райо Вальекано
мин
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
18
Зе Каштру
Зе Каштру
90
2
Тито
Тито
90
3
Мартинес
Начо Мартинес
55
27
Льоренте
Диего Льоренте
90
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
71
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
59
17
Куини
Куини
90
21
Санчес
Хосабед Санчес
23'
23'
90
7
Мику
Мику
8'
8'
90
23
Бебе
Бебе
90
Запасные
25
Родригес
Йоель Родригес
5
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
8
Баэна
Рауль Баэна
12
Пити
Пити
26
Монтьель
Хонатан Монтьель
9
Манушу
Манушу
24
Гуэрра
Хави Гуэрра