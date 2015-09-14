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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Эмбарба 27
1:3
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Боргес 7
Альберто 28
Луизиньо 61
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
14 сент. 2015, 21:30 МСК
14.09.2015, 21:30 МСК
понедельник
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
3
Мартинес
Начо Мартинес
90
4
Амайя
Антонио Амайя
90
22
Льоренте
Диего Льоренте
90
20
Эберт
Патрик Эберт
90
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
80
8
Баэна
Рауль Баэна
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
17
Куини
Куини
62
24
Гуэрра
Хави Гуэрра
62
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
27'
27'
90
Запасные
48
Кампос
Алекс Кампос
15
Рац
Рэзван Рац
5
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
24
Фаринья
Луис Фаринья
21
Санчес
Хосабед Санчес
9
Манушу
Манушу
19
Бангура
Ласс Бангура
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
78
18
Москера
Педро Москера
90
22
Альберто
Луис Альберто
28'
28'
64
11
Хуанфран
Хуанфран
72
20
Файр
Файкал Файр
90
22
Боргес
Селсо Боргес
7'
7'
90
7
Лукас
Лукас
90
Запасные
25
Ману
Ману
23
Лопо
Альберто Лопо
16
Луизиньо
Луизиньо
61'
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
17
Картабия
Федерико Картабия
25
Родригес
Джонатан Родригес