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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Пити 18
Хосе Карлос 30
2:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Пицци 41
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
6 окт. 2012, 17:00 МСК
6.10.2012, 17:00 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тито
Тито
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
30'
30'
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
62
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
18'
18'
64
0
Делибашич
Андрия Делибашич
71
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Абу
Мохаммед Абу
0
Нильсен
Ники-Билле Нильсен
0
Бангура
Ласс Бангура
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
48
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
75
0
Лауре
Лауре
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
59
0
Рики
Рики
90
0
Пицци
Пицци
41'
41'
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра