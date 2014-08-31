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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Родригес 7
Куэнка 90
2:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Буэно 40
Буэно 73
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
31 авг. 2014, 22:00 МСК
31.08.2014, 22:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
18
Точе
Точе
78
1
Люкс
Герман Люкс
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
90
3
Канелья
Роберто Канелья
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
10
Домингес
Хуан Домингес
64
6
Родригес
Хосе Родригес
7'
7'
62
14
Куэнка
Исаак Куэнка
90'
90'
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Пабло
Мануэль Пабло
16
Луизиньо
Луизиньо
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
20
Вилк
Цезари Вилк
28
Ремесейро
Маркос Ремесейро
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
Райо Вальекано
мин
13
Альварес
Кристиан Альварес
90
18
Зе Каштру
Зе Каштру
90
2
Тито
Тито
90
15
Ба
Абдоулае Ба
90
8
Баэна
Рауль Баэна
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
17
Куини
Куини
90
16
Акино
Хавьер Акино
90
9
Манушу
Манушу
59
23
Буэно
Альберто Буэно
40'
73'
40', 73'
86
12
Какута
Гаэль Какута
75
Запасные
1
Кобеньо
Давид Кобеньо
3
Мартинес
Начо Мартинес
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
25
Лика
Лика
7
Бангура
Ласс Бангура
19
Баптистао
Лео Баптистао