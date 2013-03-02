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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
2 марта 2013, 20:00 МСК
2.03.2013, 20:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Пицци
Пицци
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
66
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Гама
Бруно Гама
78
0
Рики
Рики
21
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
74
0
Фуэго
Хави Фуэго
82
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
90
0
Бангура
Ласс Бангура
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
69
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Фигерас
Жорди Фигерас
0
Арбилья
Анайц Арбилья
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес