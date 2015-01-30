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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Буэно 22
1:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Боргес 10
Боргес 72
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
30 янв. 2015, 22:45 МСК
30.01.2015, 22:45 МСК
пятница
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
25
Тоньо
Тоньо
90
18
Зе Каштру
Зе Каштру
90
14
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
2
Тито
Тито
90
15
Ба
Абдоулае Ба
74
8
Баэна
Рауль Баэна
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
16
Акино
Хавьер Акино
76
23
Буэно
Альберто Буэно
22'
22'
90
12
Какута
Гаэль Какута
90
19
Баптистао
Лео Баптистао
61
Запасные
13
Альварес
Кристиан Альварес
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
21
Санчес
Хосабед Санчес
27
Алекс Морено
Алекс Морено
9
Манушу
Манушу
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
10'
72'
10'
72'
90
6
Родригес
Хосе Родригес
90
7
Лукас
Лукас
66
9
Риера
Ориоль Риера
79
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
5
Инсуа
Пабло Инсуа
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
10
Домингес
Хуан Домингес
14
Куэнка
Исаак Куэнка
18
Точе
Точе