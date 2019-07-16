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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Боаки 4
Марин 29
2:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов,
1 раунд
16 июля 2019, 21:45 МСК
16.07.2019, 21:45 МСК
вторник
Составы
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
29'
29'
90
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
4'
4'
90
23
Родич
Милан Родич
90
3
Йовичич
Бранко Йовичич
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
8
Иванич
Мирко Иванич
90
15
Бабич
Срджан Бабич
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
30
Стойкович
Филип Стойкович
21
Шимич
Велько Шимич
9
Павков
Милан Павков
33
Евтович
Милан Евтович
Судува
мин
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
19
Славицкас
Вайдас Славицкас
90
Запасные
30
Гладик
Иван Гладик