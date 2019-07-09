Матч завершен
Судува
Мариямполе
0:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
9 июля 2019, 21:00 МСК
9.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
19
Славицкас
Вайдас Славицкас
90
Запасные
30
Гладик
Иван Гладик
21
Голубицкас
Паулюс Голубицкас
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
23
Родич
Милан Родич
90
3
Йовичич
Бранко Йовичич
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
8
Иванич
Мирко Иванич
90
15
Бабич
Срджан Бабич
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
90
Савич
Вуядин Савич
30
Стойкович
Филип Стойкович
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
21
Шимич
Велько Шимич
9
Павков
Милан Павков