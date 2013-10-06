Бордо - Сошо: 06 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
4:1

Бордо - Сошо: 06 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
6 окт. 2013, 18:00 МСК
6.10.2013, 18:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:00
Сошо
2 : 0
Бордо
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:00
Сошо
2
Бордо
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Бордо
4 : 1
Сошо
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 18:00
Бордо
4
Сошо
1
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 18:00
Сошо
2 : 2
Бордо
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 18:00
Сошо
2
Бордо
2
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:00
Бордо
2 : 2
Сошо
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:00
Бордо
2
Сошо
2
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 18:00
Сошо
0 : 3
Бордо
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 18:00
Сошо
0
Бордо
3
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 19:00
Бордо
1 : 0
Сошо
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 19:00
Бордо
1
Сошо
0
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Бордо
0 : 4
Сошо
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Бордо
0
Сошо
4
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 19:00
Сошо
1 : 1
Бордо
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 19:00
Сошо
1
Бордо
1
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Бордо
2 : 0
Сошо
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Бордо
2
Сошо
0
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 20:00
Сошо
2 : 3
Бордо
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 20:00
Сошо
2
Бордо
3
03.05.2009 03 мая 2009 вс 22:00
Бордо
3 : 0
Сошо
03.05.2009 03 мая 2009 вс 22:00
Бордо
3
Сошо
0
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 23:00
Сошо
0 : 0
Бордо
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 23:00
Сошо
0
Бордо
0
10.05.2008 10 мая 2008 сб 21:45
Бордо
2 : 0
Сошо
10.05.2008 10 мая 2008 сб 21:45
Бордо
2
Сошо
0
22.12.2007 22 дек. 2007 сб 22:00
Сошо
0 : 1
Бордо
22.12.2007 22 дек. 2007 сб 22:00
Сошо
0
Бордо
1

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