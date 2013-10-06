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Лига 1
Бордо VS Сошо
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Бордо - Сошо: 06 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бордо
Бордо
4:1
Бордо - Сошо: 06 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
6 окт. 2013, 18:00 МСК
6.10.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 4:1
Прошлые матчи
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
Сошо
2 : 0
Бордо
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
Сошо
2
Бордо
0
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
Бордо
4 : 1
Сошо
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
Бордо
4
Сошо
1
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
Сошо
2 : 2
Бордо
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
Сошо
2
Бордо
2
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Сошо
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
22:00
Бордо
2
Сошо
2
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
18:00
Сошо
0 : 3
Бордо
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
18:00
Сошо
0
Бордо
3
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
19:00
Бордо
1 : 0
Сошо
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
19:00
Бордо
1
Сошо
0
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Бордо
0 : 4
Сошо
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Бордо
0
Сошо
4
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Сошо
1 : 1
Бордо
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Сошо
1
Бордо
1
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Бордо
2 : 0
Сошо
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Бордо
2
Сошо
0
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
Сошо
2 : 3
Бордо
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
Сошо
2
Бордо
3
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
Бордо
3 : 0
Сошо
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
Бордо
3
Сошо
0
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
Сошо
0 : 0
Бордо
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
Сошо
0
Бордо
0
10.05.2008
10 мая 2008
сб
21:45
Бордо
2 : 0
Сошо
10.05.2008
10 мая 2008
сб
21:45
Бордо
2
Сошо
0
22.12.2007
22 дек. 2007
сб
22:00
Сошо
0 : 1
Бордо
22.12.2007
22 дек. 2007
сб
22:00
Сошо
0
Бордо
1
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