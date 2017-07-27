Матч завершен
Бордо
Бордо
Санкаре 18
Санкаре 33
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 21:30 МСК
27.07.2017, 21:30 МСК
четверг
Составы
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
3
Контенто
Диего Контенто
90
6
Левчук
Игор Левчук
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
14
Тулалан
Жереми Тулалан
90
13
Санкаре
Юнус Санкаре
18'
33'
18', 33'
90
8
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
19
Лерагер
Лукас Лерагер
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
24
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
7
Малком
Малком
90
Запасные
30
Приор
Жером Приор
4
Йованович
Вукашин Йованович
2
Гайич
Милан Гайич
18
Плашил
Ярослав Плашил
23
Вада
Валентин Вада
15
Менди
Александре Менди
Фехервар
мин
23
Юхас
Роланд Юхас
90