Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 20:00 МСК
3.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Фехервар
мин
-
Фиола
Аттила Фиола
90
23
Юхас
Роланд Юхас
90
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Левчук
Игор Левчук
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
2
Гайич
Милан Гайич
90
18
Плашил
Ярослав Плашил
90
14
Тулалан
Жереми Тулалан
90
13
Санкаре
Юнус Санкаре
90
23
Вада
Валентин Вада
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
24
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
7
Малком
Малком
90
Запасные
30
Приор
Жером Приор
3
Контенто
Диего Контенто
21
Пелленар
Тео Пелленар
4
Йованович
Вукашин Йованович
8
Арамбарри
Мауро Арамбарри
15
Менди
Александре Менди