Матч завершен
Бернли
Бернли
0:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Данн 20
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
28 марта 2010, 14:00 МСК
28.03.2010, 14:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
МакДональд
Александер МакДональд
90
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
44
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Дафф
Майкл Дафф
90
0
Александер
Грэм Александер
71
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
59
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Карлайл
Кларк Карлайл
0
Фокс
Даниэль Фокс
0
Иглс
Крис Иглс
0
Корк
Джек Корк
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк
Блэкберн
мин
0
Браун
Джейсон Браун
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
84
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Данн
Дэвид Данн
20'
20'
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
66
0
Робертс
Джейсон Робертс
74
Запасные
0
Банн
Марк Банн
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Калинич
Никола Калинич
0
Ди Санто
Франко Ди Санто