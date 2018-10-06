Балтика - Нижний Новгород: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
1:2

Балтика - Нижний Новгород: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
6 окт. 2018, 18:00 МСК
6.10.2018, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

09.10.2020 09 окт. 2020 пт 18:30
Нижний Новгород
2 : 1
Балтика
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 18:30
Нижний Новгород
2
Балтика
1
09.03.2020 09 марта 2020 пн 15:00
Нижний Новгород
0 : 0
Балтика
09.03.2020 09 марта 2020 пн 15:00
Нижний Новгород
0
Балтика
0
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Нижний Новгород
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 20:00
Балтика
2
Нижний Новгород
1
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
Нижний Новгород
0 : 0
Балтика
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
Нижний Новгород
0
Балтика
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Нижний Новгород
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 18:00
Балтика
1
Нижний Новгород
2
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Балтика
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Нижний Новгород
1
Балтика
2
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Нижний Новгород
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
0
Нижний Новгород
0

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