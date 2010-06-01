Балтика - КАМАЗ: 01 июня 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
2:4

Балтика - КАМАЗ: 01 июня 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
1 июня 2010, 17:00 МСК
1.06.2010, 17:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 2:4

Прошлые матчи

03.04.2016 03 апр. 2016 вс 14:00
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 14:00
КАМАЗ
0
Балтика
0
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 2
КАМАЗ
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 20:00
Балтика
1
КАМАЗ
2
26.03.2012 26 марта 2012 пн 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Балтика
26.03.2012 26 марта 2012 пн 17:00
КАМАЗ
0
Балтика
1
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
0 : 1
КАМАЗ
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
0
КАМАЗ
1
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:00
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:00
КАМАЗ
0
Балтика
0
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Балтика
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 17:00
КАМАЗ
2
Балтика
1
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:00
Балтика
2 : 4
КАМАЗ
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:00
Балтика
2
КАМАЗ
4
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Балтика
17.08.2009 17 авг. 2009 пн 17:00
КАМАЗ
0
Балтика
1
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 17:00
Балтика
2 : 0
КАМАЗ
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 17:00
Балтика
2
КАМАЗ
0
30.09.2008 30 сент. 2008 вт 23:00
Балтика
3 : 0
КАМАЗ
30.09.2008 30 сент. 2008 вт 23:00
Балтика
3
КАМАЗ
0
04.06.2008 04 июня 2008 ср 17:00
КАМАЗ
1 : 1
Балтика
04.06.2008 04 июня 2008 ср 17:00
КАМАЗ
1
Балтика
1
26.09.1997 26 сент. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
3 : 3
Балтика
26.09.1997 26 сент. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
3
Балтика
3
30.05.1997 30 мая 1997 пт 23:00
Балтика
4 : 1
КАМАЗ
30.05.1997 30 мая 1997 пт 23:00
Балтика
4
КАМАЗ
1
06.08.1996 06 авг. 1996 вт 23:00
Балтика
0 : 0
КАМАЗ
06.08.1996 06 авг. 1996 вт 23:00
Балтика
0
КАМАЗ
0
23.03.1996 23 марта 1996 сб -:-
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
23.03.1996 23 марта 1996 сб -:-
КАМАЗ
0
Балтика
0

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