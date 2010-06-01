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Балтика VS КАМАЗ
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Балтика - КАМАЗ: 01 июня 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
2:4
Балтика - КАМАЗ: 01 июня 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
1 июня 2010, 17:00 МСК
1.06.2010, 17:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
События
Матч окончен 2:4
Прошлые матчи
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
14:00
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
14:00
КАМАЗ
0
Балтика
0
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 2
КАМАЗ
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
20:00
Балтика
1
КАМАЗ
2
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Балтика
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
КАМАЗ
0
Балтика
1
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
0 : 1
КАМАЗ
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
0
КАМАЗ
1
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
КАМАЗ
0
Балтика
0
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Балтика
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:00
КАМАЗ
2
Балтика
1
01.06.2010
01 июня 2010
вт
17:00
Балтика
2 : 4
КАМАЗ
01.06.2010
01 июня 2010
вт
17:00
Балтика
2
КАМАЗ
4
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Балтика
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
КАМАЗ
0
Балтика
1
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
17:00
Балтика
2 : 0
КАМАЗ
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
17:00
Балтика
2
КАМАЗ
0
30.09.2008
30 сент. 2008
вт
23:00
Балтика
3 : 0
КАМАЗ
30.09.2008
30 сент. 2008
вт
23:00
Балтика
3
КАМАЗ
0
04.06.2008
04 июня 2008
ср
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Балтика
04.06.2008
04 июня 2008
ср
17:00
КАМАЗ
1
Балтика
1
26.09.1997
26 сент. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
3 : 3
Балтика
26.09.1997
26 сент. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
3
Балтика
3
30.05.1997
30 мая 1997
пт
23:00
Балтика
4 : 1
КАМАЗ
30.05.1997
30 мая 1997
пт
23:00
Балтика
4
КАМАЗ
1
06.08.1996
06 авг. 1996
вт
23:00
Балтика
0 : 0
КАМАЗ
06.08.1996
06 авг. 1996
вт
23:00
Балтика
0
КАМАЗ
0
23.03.1996
23 марта 1996
сб
-:-
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
23.03.1996
23 марта 1996
сб
-:-
КАМАЗ
0
Балтика
0
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25