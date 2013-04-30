Балтика - Енисей: 30 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
3:0

Балтика - Енисей: 30 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
30 апр. 2013, 19:00 МСК
30.04.2013, 19:00 МСК
вторник
Дмитрий Веселов
Дмитрий Веселов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
Балтика
1 : 0
Енисей
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
Балтика
1
Енисей
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 13:00
Енисей
2 : 2
Балтика
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 13:00
Енисей
2
Балтика
2
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 13:00
Енисей
1 : 1
Балтика
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 13:00
Енисей
1
Балтика
1
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Балтика
0 : 5
Енисей
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Балтика
0
Енисей
5
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 15:30
Енисей
2 : 1
Балтика
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 15:30
Енисей
2
Балтика
1
23.07.2016 23 июля 2016 сб 19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
23.07.2016 23 июля 2016 сб 19:00
Балтика
0
Енисей
1
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 17:00
Балтика
0 : 0
Енисей
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 17:00
Балтика
0
Енисей
0
20.07.2015 20 июля 2015 пн 15:00
Енисей
1 : 1
Балтика
20.07.2015 20 июля 2015 пн 15:00
Енисей
1
Балтика
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Балтика
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Енисей
0
Балтика
1
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 19:00
Балтика
1 : 1
Енисей
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 19:00
Балтика
1
Енисей
1
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 14:00
Енисей
0 : 2
Балтика
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 14:00
Енисей
0
Балтика
2
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Енисей
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 19:00
Балтика
0
Енисей
0
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 19:00
Балтика
3 : 0
Енисей
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 19:00
Балтика
3
Енисей
0
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 14:00
Енисей
1
Балтика
2
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 19:00
Балтика
0
Енисей
1
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 19:00
Балтика
2 : 1
Енисей
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 19:00
Балтика
2
Енисей
1
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 14:00
Енисей
0 : 0
Балтика
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 14:00
Енисей
0
Балтика
0

Новости

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1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
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26 мая 2019, 12:40
# Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25