Австрия - Фарерские острова: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Австрия
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Австрия - Фарерские острова: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Фарерские острова
Отбор ЧМ. Европа, 2 тур

Отбор ЧМ. Европа,

2 тур
28 марта 2021, 21:45 МСК
28.03.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Cтадион Эрнст Хаппель
Эрнст Хаппель
Вена
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Предварительный состав

Австрия
мин
1
Шлагер
Александер Шлагер
3
Драгович
Александар Драгович
8
Алаба
Давид Алаба
15
Линхарт
Филипп Линхарт
21
Ляйнер
Стефан Ляйнер
10
Гриллич
Флориан Гриллич
6
Илсанкер
Штефан Илсанкер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
19
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
7
Грбич
Адриан Грбич
14
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
13
Линднер
Хайнц Линднер
-
12
Перван
Павао Перван
-
2
Ульмер
Андреас Ульмер
-
22
Фридль
Марко Фридль
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
4
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
17
Шауб
Луис Шауб
-
9
Забитцер
Марсель Забитцер
-
18
Шепф
Алессандро Шепф
-
16
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
Фарерские острова
мин
16
Ватнхамар
Гуннар Ватнхамар
1
Нильсен
Гуннар Нильсен
3
Давидсен
Вильорнур Давидсен
4
Фэрё
Одмар Фэрё
5
Наттестад
Сонни-Рагнар Наттестад
6
Ханссон
Халлур Ханссон
9
Соренсен
Джилли Соренсен
8
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
10
Ватнхамар
Солви Ватнхамар
14
Эдмундссон
Йоан Эдмундссон
11
Ольсен
Клеминт Ольсен
Запасные
12
Гестссон
Тейтур Гестссон
-
23
Томсен
Тордур Томсен
-
13
Балдвинссон
Рогви Балдвинссон
-
19
Йонссон
Ари-Мон Йонссон
-
2
Даниэльсен
Йоаннес Даниэльсен
-
15
Ватнсдаль
Хейни Ватнсдаль
-
7
Бьярталид
Йоаннес Бьярталид
-
20
Сойлу
Дан Сойлу
-
22
Андреасен
Якуп Бископсте Андреасен
-
21
Йенсен
Трондур Йенсен
-
17
Йоханнесен
Патрик Йоханнесен
-
18
Ольсен
Мейнхард Ольсен
-