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Армавир VS Луч
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Армавир - Луч: 15 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
Бугуи 90
2:0
Армавир - Луч: 15 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 37 тур
ФНЛ,
37 тур
Россия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Армавир
мин
-
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
90'
90'
90
События
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 1:0
Жан-Жак Бугуи
90'
Прошлые матчи
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Армавир
0 : 0
Луч
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Армавир
0
Луч
0
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:00
Армавир
1 : 1
Луч
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:00
Армавир
1
Луч
1
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3
Армавир
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Армавир
2 : 0
Луч
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Армавир
2
Луч
0
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
0 : 1
Армавир
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
0
Армавир
1
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
1
#Александр Тихоновецкий
06 мая 2020, 06:46
1
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
10 апреля 2020, 16:20
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
03 февраля 2020, 17:50
#
Новости матча
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
23 июня 2020, 14:07
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
01 апреля 2020, 10:43
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях
24 апреля 2019, 12:57