Армавир - Луч: 15 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
Бугуи 90
2:0

Армавир - Луч: 15 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
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Составы

Армавир
мин
-
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
90'
90'
90

События

Матч окончен 2:0
ГОЛ! 1:0
Жан-Жак Бугуи
90'

Прошлые матчи

21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Армавир
0 : 0
Луч
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Армавир
0
Луч
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 16:00
Армавир
1 : 1
Луч
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 16:00
Армавир
1
Луч
1
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
Луч
3
Армавир
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Армавир
2 : 0
Луч
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Армавир
2
Луч
0
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
0 : 1
Армавир
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
0
Армавир
1

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