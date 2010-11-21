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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Мерием 22
Буазза 89
2:4
Матч завершен
Бордо
Бордо
Модест 35
Гуффран 39
Модест 59
Модест 88
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
21 нояб. 2010, 19:00 МСК
21.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Диавара
Каба Диавара
60
0
Павон
Франсиско Павон
78
0
Эрбате
Эламине Эрбате
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
61
0
Мерием
Камиль Мерием
22'
22'
90
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Меджиа
Альваро Меджиа
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
0
Буазза
Хамер Буазза
89'
0
Псауме
Бенжамин Псауме
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Вендел
Вендел
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Жуссие
Жуссие
90
0
Маазу
Мусса Маазу
46
0
Модест
Антони Модест
59'
88'
35'
59', 88'
35'
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
39'
39'
86
Запасные
0
Олимпа
Кевин Олимпа
0
Маранж
Флориан Маранж
0
Савич
Вуядин Савич
0
Дюкасс
Пьер Дюкасс
0
Айите
Флойд Айите
0
Савье
Анри Савье
0
Диабате
Шейк Диабате