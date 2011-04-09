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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
0:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 30 тур
Лига 1,
30 тур
Франция
9 апр. 2011, 20:00 МСК
9.04.2011, 20:00 МСК
суббота
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Жуссие
Жуссие
77
0
Модест
Антони Модест
90
0
Андре
Андре
60
Запасные
0
Раме
Ульрих Раме
0
Шальме
Матье Шальме
0
Сане
Салиф Сане
0
Дюкасс
Пьер Дюкасс
0
Фернандо
Фернандо
0
Диабате
Шейк Диабате
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Абензоар
Лоик Абензоар
16
0
Аяссе
Томас Аяссе
52
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
56
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Гилас
Камель Гилас
90
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже