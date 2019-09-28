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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Анжер
Анжер
Алиуи 83
1:1
Матч завершен
Амьен
Амьен
Мендоса 13
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
28 сент. 2019, 21:00 МСК
28.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
3
Сиссе
Ибрахима Сиссе
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
83'
83'
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
6
Пажо
Венсан Пажо
10
Фульини
Анжело Фульини
11
Канга
Вилфрид Канга
23
Бобишон
Антонен Бобишон
21
Нинга
Касимир Нинга
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
29
Корнетт
Кентен Корнетт
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
13'
13'
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
25
Лефор
Жордан Лефор
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
28
Диабате
Фуссейни Диабате
6
Монконду
Тома Монконду
19
Аколо
Чадрак Аколо