Виктория - Шериф: 09 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Климент 10
Москера 62
2:1
Первый матч 2:1

Виктория - Шериф: 09 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Аканби 47
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,
9 авг. 2022, 20:00 МСК
9.08.2022, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Рене Дедич
90'
90'
Желтая карточка
Кай Теян
Замена
Матей Труса
Ян Сикора
90'
Замена
Вацлав Пиларж
Джон Москера
90'
85'
Вторая желтая
Стефанос Эвангелу
80'
Замена
Кестон Жульен
Абу Уаттара
Замена
Рене Дедич
Томаш Хоры
73'
69'
Замена
Яннис-Фивос Ботос
Седрик Бадоло
ГОЛ! 2:1
Джон Москера
62'
Замена
Либор Холик
Ян Климент
59'
47'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Рашид Аканби
Желтая карточка
Милан Гавел
46'
46'
Замена
Кай Теян
Пернамбуко
Конец первого тайма (1:0)
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
Томаш Хоры
27'
26'
Желтая карточка
Стефанос Эвангелу
17'
Желтая карточка
Пернамбуко
ГОЛ! 1:0
Ян Климент
10'
Начало матча

Прошлые матчи

02.08.2022 02 авг. 2022 вт 20:00
Шериф
1 : 2
Виктория
02.08.2022 02 авг. 2022 вт 20:00
Шериф
1
Виктория
2

Новости

Игрок «Шерифа» отпихнул соперника: тот споткнулся о другого игрока «Шерифа» (!) и случайно зарядил первому пяткой в челюсть
#Шериф
Разбираем две главные темы вокруг «Шерифа»: почему так много легионеров (где вообще лимит?) и как название клуба связано с полицией
#Шериф
Как «Шериф» собрал команду, которая дернула «Реал»: весь состав куплен за 250 тысяч, а игроки приезжали даже из третьей лиги Бразилии
#Шериф
Факты вокруг чуда «Шерифа»: один Бензема в два раза дороже всей команды, «Реал» сделал четверную (!) замену, победный забил люксембуржец из «Тамбова»
#Шериф
Молдавский «Шериф» – это 0 молдаван в основе и гол в Лиге чемпионов от форварда из ФНЛ
#Шериф
# Новости матча
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала
«Реал» обыграл «Интер» и вышел в плей-офф с первого места, «Шахтер» закончил групповой этап ЛЧ без побед
«Шериф» проиграл «Реалу», но впервые в истории прошел в плей-офф Лиги Европы
2
2
«Шериф» второй раз проиграл «Интеру» 1:3 и опустился на третье место в группе Лиги чемпионов
«Шериф» впервые проиграл в Лиге чемпионов. Но остался на первом месте в группе, опережая «Интер» и «Реал»
«Шериф» впервые выпустит молдавского футболиста в Лиге чемпионов. В двух предыдущих матчах играли только легионеры
«Шериф» в этом сезоне набрал 15 очков для рейтинга коэффициентов УЕФА. У всех российских клубов – 8,5
«Шериф» за два матча Лиги чемпионов не выпустил ни одного молдаванина и задействовал игроков из 12 стран