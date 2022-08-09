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|Главный тренер
|
Михал Билек
|Запасные
|
33
Пащенко
Сергей Пащенко
-
|
1
Челядник
Думитру Челядник
-
|
16
Жульен
Кестон Жульен
80
|
6
Радельич
Степан Радельич
-
|
4
Херон
Херон
-
|
30
Ботос
Яннис-Фивос Ботос
69
|
22
Лушкия
Реги Лушкия
-
|
9
Теян
Кай Теян
46
|Главный тренер
|
Степан Томас
События
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
90'
90'
Желтая карточка
Замена
90'
Замена
90'
85'
Вторая желтая
80'
Замена
Замена
73'
69'
Замена
ГОЛ! 2:1
62'
Замена
59'
47'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Желтая карточка
46'
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
27'
26'
Желтая карточка
17'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
10'
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