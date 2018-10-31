Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Неймар Да Силва
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Нидерланды
Белоруссия
США
Англия
Косово
Испания
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Германии
Хольштайн VS Фрайбург
Поделиться:
Хольштайн - Фрайбург: 31 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Хольштайн
Киль
Кинсомби 79
2:1
Хольштайн - Фрайбург: 31 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Петерсен 1
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
31 окт. 2018, 22:45 МСК
31.10.2018, 22:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Хольштайн
мин
5
Тескер
Штефан Тескер
90
6
Кинсомби
Давид Кинсомби
79'
79'
90
24
Валь
Хауке Валь
90
26
Мефферт
Йонас Мефферт
90
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
1'
1'
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
-
16
Раве
Йорик Раве
-
13
Терраццино
Марко Терраццино
-
34
Кляйнденст
Тим Кляйнденст
-
9
Хелер
Лукас Хелер
-
События
Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Нильс Петерсен
ГОЛ! 1:1
Давид Кинсомби
79'
1'
ГОЛ! 0:1
Нильс Петерсен
Прошлые матчи
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:45
Хольштайн
2 : 1
Фрайбург
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:45
Хольштайн
2
Фрайбург
1
Новости
Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
#Жан-Филипп Матета
22 ноября 2020, 20:41
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
Игроки «Фрайбурга» праздновали голы локтями 💪🏻
1
#Фрайбург
16 мая 2020, 20:20
1
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
#Бундеслига
11 ноября 2019, 14:40
#
Новости матча
Капитан «Айнтрахта», сбивший с ног тренера «Фрайбурга», рассказал об угрозах от детей
16 ноября 2020, 19:59
«Фрайбург» арендовал Тиля у «Спартака»
03 сентября 2020, 20:09
В Берлине загорелся поезд с фанатами, их забрали переночевать в VIP на стадион соперника
22 октября 2019, 19:23