Хольштайн - Фрайбург: 31 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Хольштайн
Киль
Кинсомби 79
2:1

Хольштайн - Фрайбург: 31 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Петерсен 1
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
31 окт. 2018, 22:45 МСК
31.10.2018, 22:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Хольштайн
мин
5
Тескер
Штефан Тескер
90
6
Кинсомби
Давид Кинсомби
79'
79'
90
24
Валь
Хауке Валь
90
26
Мефферт
Йонас Мефферт
90
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
1'
1'
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
-
16
Раве
Йорик Раве
-
13
Терраццино
Марко Терраццино
-
34
Кляйнденст
Тим Кляйнденст
-
9
Хелер
Лукас Хелер
-

События

Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Нильс Петерсен
ГОЛ! 1:1
Давид Кинсомби
79'
1'
ГОЛ! 0:1
Нильс Петерсен

Прошлые матчи

31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
Хольштайн
2 : 1
Фрайбург
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
Хольштайн
2
Фрайбург
1

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